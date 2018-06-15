В ЖК OSTROV открылся детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей.

Учреждение для малышей расположено на первом этаже комплекса и занимает площадь 305 кв. м. В садике предусмотрено три группы малышей: от 1 года 10 месяцев до 3-х лет, от 3 до 5 и от 5 до 7 лет.

В саду созданы игровые комнаты, музыкально-физкультурный зал, кабинеты для занятий с логопедом, преподавателем английского языка, а также шахматами и робототехникой. В помещениях детского сада расположены собственные столовая и кухня, прачечная, медицинский кабинет и соляная комната для ингаляций. Учреждение оснащено современным и безопасным оборудованием, в том числе интерактивными панелями и 3D-проекторами.

Это уже второй объект сети Art Hello*. Два года назад детский развивающий центр открыл свои двери в составе другого жилого комплекса компании «Строительный трест». Сегодня центр посещает более 100 детей.

«Частный детский сад в составе объекта бизнес-класса – это всегда дополнительное конкурентное преимущество. Кроме того, в течение месяца мы планируем передать городу муниципальный детский сад на 75 малышей в составе жилого комплекса OSTROV. Уверен, что оба детских дошкольных учреждения будут пользоваться популярностью у жителей Петроградской стороны», – прокомментировал директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.

*Арт Хэллоу

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