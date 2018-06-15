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Чемпионат мира по футболу 2018
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15.06.2018 12:53

Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами

В Петербург утром 15 июня пришли первые поезда, запущенные специально к Чемпионату мира.
Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Болельщики и журналисты, работающие на ЧМ, получили возможность бесплатно перемещаться между городами-участниками на поездах, чтобы успевать с матча на матч.

Без "но" не обошлось: попасть на поезд можно было, только подав заявку на билет сильно заранее – чуть ли не за месяц, чем позже – тем были ниже шансы получить заветное место. В итоге, например, один из поездов, увозивших болельщиков в столицу на игру открытия днем ранее, оказался полупустым. В вагоне двухэтажного состава, в котором, в частности, ехали сотрудники "Фонтанки", оказалось всего 24 пассажира. При этом, по словам коллег из других СМИ, свободных билетов именно на этот рейс в Интернете было не достать.

Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами

Есть и еще одно немаловажное "но": поезда ходят из столицы. И чтобы попасть из Петербурга, например, на матч в Казань или Калининград, надо сперва как-то добраться до Москвы, а уже оттуда на бесплатном поезде до конечного пункта назначения. Таким образом, к примеру, поездка в самый западный город – участник ЧМ займет у петербуржца порядка трех суток в одну сторону. Самостоятельная покупка дешевых билетов на самолет, впрочем, обойдется примерно в 12 тысяч на рейс (к одной из самых ожидаемых игр, Англия – Бельгия) с не самым удобным временем отправления – нормально поспать все равно не получится где-то минимум сутки, а то и двое.

Еще, по словам иностранных журналистов и фанатов, они с удивлением для себя столкнулись со странностями российского сервиса, некоторые были курьезными, другие – совсем нет. К числу первых стоит отнести искреннее удивление от "топящихся" тэнов в вагонах. Пока ждали посадки в Москве после матча открытия Россия – Саудовская Аравия, некоторые переживали, не пожар ли в поезде, из-за черного дыма и странного для них запаха. Еще одна "заметка на полях" – багажные полки в новых составах. Журналисты и фанаты, приехавшие в Россию с намерением провести тут весь чемпионат, не рассчитали размеры чемоданов. Впрочем, и приятных и забавных неожиданностей в поездах для них было предостаточно: они, как дети, разбирались с полочками, мягкими диванами и долго гадали, что именно включают те или иные кнопки. Телевизор в купе победить не удалось, а кондиционер в итоге оказался радиоточкой.

Пресловутый российский сервис напрочь сломал логику у некоторых иностранных гостей: было очень сложно объяснить им, что гордый стикер в каждом вагоне о наличии вай-фая – это не про доступ в глобальную паутину, это диджитализированный поезд – по внутренней сети можно, к примеру, заказать еду из вагона-ресторана, но не выйти в Интернет. Проводница искренне переживала, но к таким техническим подробностям жизнь ее не готовила. Так что пришлось прибегать к помощи соотечественников, владеющих английским.

Предстоящая 15 июня в Петербурге игра с участием сборной Марокко вообще преподнесла сотрудникам "Федеральной пассажирской компании" неожиданный удар – они-то тренировались отвечать на языке международного общения, а туристы оказались франкоговорящими. В каждый поезд помимо фанатов, журналистов, полицейских и волонтеров посадили по группе переводчиков. Но конкретно в поезде, где случился описываемый казус, по словам одной из сотрудниц этого сервиса, были все распространенные языки, кроме французского.

Тем не менее сотни болельщиков смогли добраться до Петербурга бесплатно. Так что для многих из них теперь актуальна популярная киношная формула "Приключения ... в России" (подставьте нужную страну).

Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"

 


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