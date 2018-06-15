Телекомпания Fox извинилась за средний палец Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018

Американская телекомпания Fox отреагировала на инцидент, произошедший на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, на стадионе «Лужники» 14 июня. Британский певец Робби Уильямс завершил свое выступление, которое транслировалось в прямом эфире на весь мир, показав средний палец в телекамеру.

«Поскольку событие транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдёт во время выступления Робби Уильямса. Мы приносим свои извинения», — цитирует представителя телекомпании The Telegraph.

Сам певец до сих пор никак не объяснил свое поведение. Одна из версий – так он ответил британским СМИ, которые подвергли его жесткой критике за решение выступить на открытии ЧМ-2018 перед Владимиром Путиным.

Стоит напомнить, что официальные лица Великобритании неоднократно призывали к бойкоту мундиаля. В начале марта Лондон понизил уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери якобы нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом "Новичок". К британцам присоединились власти Исландии и Польши.