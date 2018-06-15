Кому дольше ждать пенсии?

Пенсионный фонд объяснил, как теперь будут выходить на заслуженный отдых россияне. Смотрите по году рождения.

Пенсионный фонд объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст. Первыми почувствуют на себе реформу мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они смогут выйти на пенсию в 61 год и 56 лет соответственно.

А полностью в новые сроки (65 и 60 лет) отправятся на заслуженный покой мужчины 1963 года рождения и женщины 1971 года рождения.

Подробности смотрите в таблице:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста 14 июня. Это вызвало разную реакцию в обществе. К примеру, глава Счетной палаты Алексей Кудрин обрадовался этому событию, а музыкант Сергей Шнуров написал стихи на тему недостижимости выхода на покой. Депутат Законодательного собрания Петербурга и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что труднее всего будет россиянам, которые начали работать в конце 80-х – начале 90-х. Таблица, опубликованная Пенсионным фондом, это подтверждает.