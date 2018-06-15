Кому дольше ждать пенсии?
Пенсионный фонд объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст. Первыми почувствуют на себе реформу мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они смогут выйти на пенсию в 61 год и 56 лет соответственно.
А полностью в новые сроки (65 и 60 лет) отправятся на заслуженный покой мужчины 1963 года рождения и женщины 1971 года рождения.
Подробности смотрите в таблице:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста 14 июня. Это вызвало разную реакцию в обществе. К примеру, глава Счетной палаты Алексей Кудрин обрадовался этому событию, а музыкант Сергей Шнуров написал стихи на тему недостижимости выхода на покой. Депутат Законодательного собрания Петербурга и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что труднее всего будет россиянам, которые начали работать в конце 80-х – начале 90-х. Таблица, опубликованная Пенсионным фондом, это подтверждает.