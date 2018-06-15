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15.06.2018 12:45

«Фольксваген» вернёт на российский рынок «Гольф»

Компания Volkswagen возобновит продажи хэтчбека Golf в России, сообщает 15 июня Autonews со ссылкой на представителя бренда. По его словам, продажи модели начнутся этой осенью, цены будут начинаться от 1 429 900 рублей, а за топовую модификацию – 1 649 900 рублей.

Российский Golf седьмого поколения получит 1,4-литровый бензиновый мотор и ряд обновлений в интерьере.

«Гольф» ушёл с российского рынка в 2016 году. В Европе в 2017 году продали 483 105 экземпляров модели, что на 2% ниже показателей 2016 года.

«Фольксваген» вернёт на российский рынок «Гольф»

В июне 2019 года Volkswagen планирует запустить в серию Golf восьмого поколения, по предварительным данным, на модернизированной версии модульной платформы MQB. Общий размер инвестиций в разработку модели оценивается примерно в 1,8 миллиарда евро, на подготовку к производству потратят ещё около 3 миллиардов евро.


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