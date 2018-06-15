Головиным заинтересовалась "Барселона"

Полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным заинтересовался самый известный клуб планеты – «Барселона». Об этом сообщает итальянское издание Marca 15 июня.

По информации издания, футболист рассматривается испанским клубом в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Отмечается, что стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство каталонцев готово купить россиянина.

Накануне старта чемпионата мира по футболу в России сообщалось о том, что Головин договорится о переходе с "Ювентусом", но пока о контракте официально не объявлено.

Накануне Головин стал звездой матча-открытия мундиаля. Он был признан самым полезным игроком матча Россия – Саудовская Аравия, который завершился крупной победой россиян – со счетом 5:0. Головин забил пятый гол в матче за несколько секунд до его конца прямым ударом со штрафного и поучаствовал практически во всех голевых атаках команды.