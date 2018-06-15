Доходы парламентских партий РФ оказались рекордно зависимыми от бюджета

Не менее 75% общих доходов парламентских партий России оказались поступлениями из федерального бюджета. Это исторический рекорд. При этом бюджеты «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заметно ниже, чем в предыдущие годы.

Как сообщает 15 июня РБК со ссылкой на сводные финотчёты партий за 2017 год, не менее 75% бюджета парламентских партий составили федеральные поступления. Такое соотношение членских взносов и госпоступлений зафиксировано впервые. Так, казенные деньги составляют 80% доходов «Единой России» и КПРФ, 97% — ЛДПР и 75% — «Справедливой России».

В числовом выражении средний доход из бюджета у «Единой России» оказался равным 4,3 млрд рублей, КПРФ — 1,067 млрд, ЛДПР — 1,051 млрд, «Справедливой России» — 497,8 млн рублей. По сравнению с 2016 годом эти суммы снизились в 1,5 – 3 раза. Сильнее всего — у справедливороссов, менее значительно — у партии власти. При этом интересно, что финансовая зависимость «Единой России» от бюджета оказалась самой сильной за последние 13 лет.

Уменьшение объёмов спонсорских взносов эксперты связывают с падением интереса бизнеса к политическим партиям. Ещё одним фактором называют сокращение числа крупных бизнесменов в депутатских креслах Госдумы.

Для «Единой России» крупнейшими спонсорами остаются компании (или их дочерние фирмы), которые побеждают в крупных госконтрактах, к примеру на строительство и реставрацию дорог. В целом же в прошлом году самым крупным жертвователем партии власти стал Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества. А среди новых крупных спонсоров в отчёте значатся челябинская строительная компания ЗАО «Уралмостострой» и крупный крымский поставщик ООО «Кедр». Первая пыталась получить тендер на строительство моста. А одним из учредителей второй компании является супруга зампреда Счётной палаты Крыма.

Что касается спонсоров коммунистов, многие из них связаны с депутатами разных уровней либо с представителями исполнительной власти. Наиболее крупные спонсоры «Справедливой России» — фонды содействия развитию гражданского общества «Инициатива» и «Новый выбор». Жертвователями ЛДПР в прошлом году стали в основном граждане.