Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»

Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис.

Вдоль коммерческих помещений с внешней стороны фасада ЖК будет оформлена пешеходная прогулочная зона. На территории проектом предусмотрена игровая зона для детей 7-12 лет с качелями, песочницами и игровым комплексом и площадка для отдыха взрослых. Во внутренних дворах застройщик дополнительно благоустроит три детских площадки с безопасным резиновым покрытием и две зоны отдыха взрослых.

Напомним, в ЖК «Полюстрово Парк» продолжается строительство 4-этажной школы для 825 учеников с двумя бассейнами. Общая площадь здания – почти 20 тыс. кв. м. В школе предусмотрены помещения для мастерских, естественно-научных лабораторий, малый и большой спортивные залы, актовый зал, библиотека.

Setl City

Рядом со школой появятся площадки для отдыха и проведения линейки. Спроектировано футбольное поле, 6 беговых дорожек для бега и спортивной ходьбы, площадки для легкой атлетики, гимнастики, прыжков, волейбола и баскетбола, полоса препятствий.

ЖК «Полюстрово Парк» располагается в обжитом спальном районе, в 10 минутах езды от станции метро «Лесная». Внутреннее пространство комплекса разделено на 4 уютных двора. Фасады разновысотных секций согласно проекту оформят в ярких синих и оранжево-красных тонах. Плановый срок ввода в эксплуатацию жилого комплекса и школы – 4 квартал 2018 года.

Эксклюзивным брокером проекта «Полюстрово Парк» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Полюстрово Парк" - застройщик ООО "Сэтл Сити", https://www.setlcity.ru/ projects/polyustrovo-park/ declarations