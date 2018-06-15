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15.06.2018 12:11

«Силовые машины» начнут выпускать электродвигатели для атомных станций

«Силовые машины» получили лицензии Ростехнадзора на разработку и изготовление электродвигателей насосных агрегатов для атомных станций. Первые образцы продукции планируется выпустить к концу 2019 года.

Как сообщили в компании 15 июня, в процессе лицензирования «Силовые машины» подтвердили возможность разработки и изготовления специальных электродвигателей, «отнесенных к классам безопасности 2 и 3, в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии».

Сейчас в компании ведется работа по подготовке к изготовлению новой продукции – создается рабочая конструкторская документация на асинхронный электродвигатель для привода питательного насоса.

Справка:

«Силовые машины» занимаются оборудованием для атомных электростанций с 1959 года. Это единственная российская компания, которая обеспечивает комплектную поставку основного оборудования машинного зала станций и является производителем быстроходных турбин мощностью для энергоблоков АЭС.


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