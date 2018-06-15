УФАС заподозрило поставщиков питания в школы в картельном сговоре

Петербургское УФАС заподозрило поставщиков питания в школы и детские сады в картельном сговоре. Как сообщило ведомство 15 июня, оно возбудило два антимонопольных дела по заявлению Общероссийского народного фронта «За честные закупки». Общая сумма торгов, в которых участвовали члены предполагаемых картелей, составила 110 млн рублей.

Фигуранты первого дела – АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и ООО «КСП Василеостровского района» – тесно связаны между собой. «Выявлено, что сотрудники указанных обществ работают по совместительству сразу в нескольких организациях, совместно готовят конкурсные заявки, и руководство совместно определяет предельный порог снижения на торгах», – сообщает УФАС.

Фигуранты второго дела – ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад», ООО «Специализированная торговая компания» – расположены по одному адресу, ведут совместную административно-хозяйственную деятельность и имеют общую функциональную структуру. Компьютеры сотрудников объединены в локальную сеть, а также имеют единый сервер, на котором расположена документация, касающаяся участия фирм в торгах, говорят антимонопольщики.

Работа предполагаемых участников картелей ранее вызывала претензии других ведомств. Так, АО «Флоридан», по данным Роспотребнадзора, поставляло продукты с истекшим сроком годности школе № 253 Приморского района. Расследование «Фонтанки» о рынке «горящего творожка» показало, среди клиентов этой компании также была администрация Фрунзенского района, которая закупала у компании творог для детских садов.