«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: тест-драйв входных дверей

Одним из основополагающих принципов работы LEGENDA всегда был особый подход к качеству, предполагающий тщательный и бескомпромиссный выбор технологических, инженерных и отделочных решений, которые позволят людям жить «без головной боли» долгие годы.

Один из подходов оценки качества материалов – это настоящий тест-драйв, который иногда трансформируется в формат краш-теста, по аналогии с автомобильной индустрией. Как проходит оценка качества в LEGENDA, смотрите в экстремальном видеообзоре краш-теста входных дверей.

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