«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: тест-драйв входных дверей

Еще
15:04 15.06.2018
Пришлите свою новость!
15:00
Лидер «Коррозии металла» собрался в мэры Москвы чтобы колонизировать Марс
14:56
Семак определился с помощниками в «Зените»
14:52
Из-за конфликта единороссов Горизбирком снял с поста председателя ТИК Невского района
14:48
Песков объяснил, почему Путин передумал не повышать пенсионный возраст: Это было 13 лет назад
14:44
Перед ЧМ Роскачество изучило приложения для каршеринга: плохих нет
14:35
Метро Петербурга продлит работу до двух ночи из-за матча Россия - Египет
14:24
Дома возле стройки у Литейного моста обзавелись протестным баннером
14:16
В Петербурге у браконьеров отберут краснокнижных животных
14:12
Путин и Си Цзиньпин поговорили о КНДР
14:03
Совершивший теракт в Финляндии беженец приговорен к пожизненному заключению
13:56
В Петербурге умер старейший археолог мира Василий Любин
13:46
Ростовский ТЦ, «расплавивший» Lexus, отказался отвечать за солнечный зайчик
13:42
Из Малой Невы выловили безрукого утопленника
13:38
Банк России не опустил ключевую ставку
13:30
Россиянин получил 4,5 года тюрьмы за прописку в квартире 200 мигрантов
13:26
Землю вокруг СКК раздадут под застройку без конкурса
13:21
Курс евро упал на рубль
13:20
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
13:08
В Петербург на выходных заглянет лето
13:00
Кому дольше ждать пенсии?
12:53
Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами
12:50
Австрия намерена создать антимигрантскую ось Европы
12:45
«Фольксваген» вернёт на российский рынок «Гольф»
12:40
Телекомпания Fox извинилась за средний палец Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018
12:35
Головиным заинтересовалась "Барселона"
12:29
Доходы парламентских партий РФ оказались рекордно зависимыми от бюджета
12:11
«Силовые машины» начнут выпускать электродвигатели для атомных станций
12:06
УФАС заподозрило поставщиков питания в школы в картельном сговоре
12:01
Дональд Трамп готов к торговой войне с Китаем
11:55
Безруков под волынку спел про «сплюнуть кровью»
11:50
Бывало и лучше. Рейтинг “Прямой линии с Владимиром Путиным” снизился
11:43
Справедливороссы и МЧС предлагают снизить налог на гидроциклы
11:34
Макрон предложил Европе общаться по-французски
11:23
Rusal Дерипаски просит льгот у правительства
11:10
В колонию к Сенцову приехала уполномоченный по правам человека Украины
10:53
Глава Кузбасса опроверг захват заложников в Новокузнецке, назвав ЧП бытовым убийством
10:46
Петербургские депутаты просят Уставный суд проверить закон о тишине
10:34
Петербургского оппозиционера поместили на месяц в стационар для психиатрической экспертизы
10:30
Свет на Касимовскую вернули
10:26
Дороги Петербурга свободнее обычного, но только не на Петроградской стороне
10:24
Россиянин незаконно перешел границу и попросил убежища в Финляндии
10:19
Житель Новокузнецка стрелял в жену и захватил заложников
10:05
Украина вынуждена показывать чемпионат мира в России
10:00
На Касимовской девять домов остались без света
09:35
Фан-зону на Конюшенной в первый день ЧМ-2018 посетили 67 тысяч человек
09:22
Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге
09:17
Шнуров про повышение пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта
08:58
СМИ: Козак продолжит курировать помощь Донбассу
08:39
Китайцев задержали в фан-зоне на Конюшенной за попытку поснимать с беспилотника
08:33
Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО
08:14
Сборную Саудовской Аравии накажут за разгромный проигрыш россиянам
01:54
Спектакль о Бродском представят в театре им. Ленсовета
01:31
«Эрарту» наполнят звуки тувинских гор и степей
01:18
В саду Фонтанного дома покажут кинопортреты Алисы Фрейндлих и Айседоры Дункан
01:01
«Уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0»: лидер группы «Чайф» обновил свою песню
00:21
Аварийная посадка самолета в аэропорту Киева попала на видео
00:12
Американские эксперты признали российские подлодки самыми опасными в мире
00:05
Сергей Шнуров признан знаменитым человеком Петербурга
14/06
Кадыров о победе на ЧМ-2018: Слепаков напишет новую песню про сборную
14/06
СМИ: Фирма Пригожина через суд хочет получить доступ к материалам «российского дела»
14/06
Европарламент призвал к продлению санкций и потребовал от России освободить Сенцова
14/06
Медведев с Сечиным обсудили цены на нефть
14/06
Таксисты показали визитерам гей-клуба на Думской любовь по-русски
14/06
Главу Серпуховского района Подмосковья, который жаловался Путину, арестовали
14/06
Черчесов после победы сборной: Если кто-то «надел корону», то мы постараемся ее сбить
14/06
FIFA выбрала лучшего игрока матча Россия-Саудовская Аравия
14/06
Шестуна обвинили в превышении должностных полномочий, тот ответил - «все фальшь»
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
15.06.2018 12:08

«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: тест-драйв входных дверей

«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: тест-драйв входных дверей
LEGENDA Intelligent Development

Одним из основополагающих принципов работы LEGENDA всегда был особый подход к качеству, предполагающий тщательный и бескомпромиссный выбор технологических, инженерных и отделочных решений, которые позволят людям жить «без головной боли» долгие годы.

Один из подходов оценки качества материалов – это настоящий тест-драйв, который иногда трансформируется в формат краш-теста, по аналогии с автомобильной индустрией. Как проходит оценка качества в LEGENDA, смотрите в экстремальном видеообзоре краш-теста входных дверей.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16

Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49

В ЖК OSTROV открылся детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
Setl City
15.06.2018 12:17

Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»

Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»
Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
Рядом со строящейся новой сценой МДТ начнут возводить семиэтажный дом
Госэкспертиза посчитала проект реконструкции полигона «Северная Самарка» небезопасным
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке
Нестандартные планировки квартир становятся популярнее
Индустрия красоты: объекты в Пушкине
«Образцовый квартал 3»: нетиповые новостройки для счастливчиков
«ПСК» продолжает традиции Петербурга. «Твоих оград узор чугунный…»
Эволюция кирпича
Италия в вашем доме
Что нового в застройке Петербурга
Под отмену долевого строительства подостлали соломки
Сергей Степанов: потенциал апартаментов еще не до конца раскрыт
А из нашего окна пышная сирень видна
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами

Кому дольше ждать пенсии?

Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге

Новости компаний
ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16
Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»
Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
Setl City
15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
LEGENDA Intelligent Development
15.06.2018 12:08
«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: тест-драйв входных дверей
Одним из основополагающих принципов работы LEGENDA всегда был особый подход к качеству, предполагающий тщательный и бескомпромиссный выбор технологических, инженерных и отделочных решений, которые позволят людям жить «без головной боли» долгие годы
«Петербургская Недвижимость»
14.06.2018 16:35
Снижены ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03
В «Новой Охте» появится яблоневый сад
На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
СК «Полис Групп»
13.06.2018 12:48
Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности
Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.