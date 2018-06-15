На развязке КАД с Культуры закроют два съезда

На КАД вокруг Санкт-Петербурга продолжают перекрывать съезды, где необходимо провести работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на развязке с проспектом Культуры на шесть часов, с 1:00 до 7:00 16 июня, будут закрыты два съезда – на внешнее и внутреннее кольца с улицы Верхней и со стороны гипермаркетов «Ашан» и «Леруа Мерлен».

Работы там проведёт ООО СПК «Зелёный город». Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтирована световая сигнализация.