Дональд Трамп готов к торговой войне с Китаем

США намерены ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом 15 июня сообщило издание The Wall Street Journal.

Президент Дональд Трамп провел переговоры с сотрудниками Белого дома, а также министерства торговли и финансов, где обсудил введение пошлин на китайские товары.

Ранее Китай и Америка достигли соглашения о недопустимости торговой войны и ввода протекционистских тарифов.

Когда будут введены новые пошлины – пока неизвестно.

Напомним, что США и раньше собирались ввести пошлины, для того чтобы снизить дефицит торгового баланса на 200 миллиардов долларов. Ранее Дональд Трамп назвал его «крупнейшим в мире». В ответ Китай заявил, что может ввести повышенные пошлины на ввоз 128 товаров, произведенных в США. В марте президент США подписал меморандум, позволяющий поднять пошлины на сталь и алюминий не только из Китая, но и Японии, России, ЕС, Турции и ряда других стран на 25%. Позднее США отсрочили повышение тарифов на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады.