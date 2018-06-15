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15.06.2018 14:05

В Шушарах вышел в продажу новый жилой комплекс формата «все включено»

В Шушарах вышел в продажу новый жилой комплекс формата «все включено»
холдинг «Аквилон Инвест»

Компания «Аквилон Инвест» совместно с партнером «Петербургская Недвижимость» начала продажи квартир в I очереди ЖК «All Inclusive»* в Шушарах и одновременно наполнила локацию новым предложением жилья.

Квартиры полностью укомплектованы: с отделкой, мебелью и техникой. Цены – от 1,7 млн рублей. I очередь комплекса состоит из двух 11-этажных кирпично-монолитных корпусов на 1031 квартиру и подземного паркинга. 

«Этот проект является уникальным, так как нашим покупателям сразу будут доступны квартиры с чистовой отделкой, меблировкой и техникой по лояльной цене. Стоимость квартир «всё включено» стартует с отметки от 1,7 млн рублей. На выбор – все самые популярные типы жилья: студии, классические одно- и двухкомнатные квартиры и квартиры европланировок», – говорит Дмитрий Рогатых, директор по продажам и маркетингу холдинга «Аквилон Инвест».

 

«All Inclusive»* возводится на Школьной улице, в отдалении от шумных магистралей. Рядом – остановки общественного транспорта «Школьная улица» и «Шушары», дорога от которых до станции метро «Купчино» займет 15 минут. В шаговой доступности от ЖК уже работают детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины, салоны красоты, отделения банков. Совсем рядом с комплексом в ближайшие годы будет построен новый детский сад на 320 воспитанников.

холдинг «Аквилон Инвест»

Застройщик отмечает, что вынесенный в название формат «все включено» распространяется на все наполнение проекта. Это качественные материалы строительства и отделки, единая стилистика парадных и многофункциональный внутренний двор. Так, у каждого подъезда разместятся велопарковки, скамейки и малые архитектурные формы, для занятий спортом во дворе предусмотрены турники и универсальная площадка для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Для малышей на стилобате будет создан ландшафтный зоопарк и геопластика (искусственно созданный ландшафт), а для детей постарше – игровая площадка. В проекте также – пруд и беседка, хвойная аллея и велодорожка.

«All Inclusive»* станет настоящим «зеленым оазисом» в своей локации. Проектом предусмотрено на 10% больше озеленения, чем требуется по нормативам. На зеленые зоны выделено 8 714 кв.м.», – поясняет Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест».

Строительство жилого комплекса уже началось, а завершится во II квартале 2021 года. Подробнее о комплексе можно узнать на сайте проекта.

*All Inclusive – все включено

ЖК «All Inclusive» – застройщик ООО "Риверсайд-Инвест", проектная декларация на сайте http://ai.spb.ru/info/

Справка:

«Аквилон Инвест» – девелоперская компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке недвижимости, создана в 2003 году. За 14 лет работы холдинг ввел в эксплуатацию более 60 объектов различного назначения, на июнь 2018 года входит в ТОП-40 крупнейших застройщиков РФ.


 


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холдинг «Аквилон Инвест»
15.06.2018 14:05

В Шушарах вышел в продажу новый жилой комплекс формата «все включено»

Компания «Аквилон Инвест» совместно с партнером «Петербургская Недвижимость» начала продажи квартир в I очереди ЖК «All Inclusive»* в Шушарах и одновременно наполнила локацию новым предложением жилья.
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Компания «Аквилон Инвест» совместно с партнером «Петербургская Недвижимость» начала продажи квартир в I очереди ЖК «All Inclusive»* в Шушарах и одновременно наполнила локацию новым предложением жилья.
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