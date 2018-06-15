Безруков под волынку спел про «сплюнуть кровью»

Новый сингл и клип на него выпустила группа «Крестный папа» во главе с актером Сергеем Безруковым. Композиция получила название «Прорываться».

Герой «Бригады» в песне предлагает: «Зубы стиснуть до предела. Сплюнуть кровью, делать дело». Вторят ему волынка и девушки, исполняющие национальные шотландские танцы. Безруков в кадре держит руку на пульсе и мужественно показывает камере кулак под слова «вся планета видит это».

Отметим, карьеру рок-звезды актер начал недавно. Группа создана 2 июня и пока кроме «Прорываться» написала только одну песню.

Как уже упоминала «Фонтанка», мундиаль вдохновил на творчество не только Безрукова, но и других отечественных исполнителей. Например, Александра Малинина.