Бывало и лучше. Рейтинг “Прямой линии с Владимиром Путиным” снизился

61% россиян видели «Прямую линию с Владимиром Путиным». Такую статистику ВЦИОМ приводит в своем исследовании, опубликованном 15 июня.

От начала до конца передачи, которая длилась около четырех с половиной часов, смогли продержаться лишь 10% зрителей. 27% смотрели урывками, а 24% предпочти прочитать об итогах в печатных и электронных СМИ. Социологи также отмечают, что «Прямая линия» 2018 года была менее популярной, чем прошлогоднее включение: тогда ее посмотрели 66% граждан.

Понравился эфир 75% посмотревших, недовольными остались 20% – одним было скучно, другие в очередной раз разочаровались.

Как выяснили сотрудники Всероссийского центра изучение общественного мнения, больше всего россиян интересовали вопросы, связанные с ценами на бензин. Также особенно внимательно зрители слушали обсуждения проблем здравоохранения, повышения пенсионного возраста и внешней политики.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 7 июня. Это было 16-е по счету включение, которое в этот раз продлилось почти четыре с половиной часа. «Фонтанка» уделила внимание наиболее интересным моментам этой «народной пресс-конференции» в своем тексте.

К слову, повышение пенсионного возраста – одна из самых обсуждаемых тем не только «Прямой линии», но и текущей недели. Депутат Заксобрания Петербурга и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева оценила нововведения и предупредила, что больше всего «достанется» поколению, начавшему работать в конце 80-х – начале 90-х.