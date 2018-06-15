Справедливороссы и МЧС предлагают снизить налог на гидроциклы

Депутаты фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров внесли в Законодательное собрание Петербурга законопроект, предполагающий снижение транспортного налога на гидроциклы. Инициативу поддержали в МЧС.

Как сообщили 15 июня «Фонтанке» в аппарате фракции, законопроект направлен на увеличение легальных гидроциклов – сейчас из-за высокой налоговой ставки граждане не ставят водные транспортные средства на учет. На текущий момент в Петербурге установлена максимально допустимая Налоговым кодексом ставка – 250 рублей в год за одну единицу мощности для гидроциклов с двигателями до 100 лошадиных сил и 500 рублей – для гидроциклов с мощностью двигателей свыше 100 лошадиных сил. При этом федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать ставку в 25 рублей для первой категории гидроциклов и в 50 рублей – для второй.

«Действующая в Санкт-Петербурге ставка налога не только в пять раз превышает налоговые ставки для мотоциклов и снегоходов, сопоставимых с гидроциклами по стоимости, техническим характеристикам, назначению и сезонности использования, но и ставки налога на катера, яхты и вертолеты», – говорится в пояснительной записке.

«Получается, что в контексте петербургского короткого сезона для судовладельцев гораздо более выгодно при встрече с инспектором заплатить штраф за отсутствие прав, чем аккуратно платить налоги», – утверждает Надежда Тихонова.

Парламентарии предлагают снизить налоговые ставки для гидроциклов и установить дифференцированную шкалу: для аквабайков с мощностью до 100 лошадиных сил – 50 рублей за 1 л.с., для гидроциклов с двигателем от 100 до 150 лошадиных сил – 100 рублей за единицу мощности, и для мотосудов с двигателями мощностью свыше 150 л.с. – 150 рублей за одну лошадиную силу.

Инициативу снизить налоговую ставку поддержали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Инициативу депутатов признали способной уменьшить число правонарушений среди судоводителей маломерных судов.

По словам эсеров, в ближайшее время они намерены также выйти с инициативой о повышении штрафов за нарушения на воде.