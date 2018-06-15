Rusal Дерипаски просит льгот у правительства

Компания Олега Дерипаски US Rusal, которая попала под санкции США в начале апреля, попросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева отменить экспортную надбавку и снизить тарифы на перевозку продукции.

Rusal оценивает свои траты на перевозку сырья и готовой продукции в 24 миллиарда рублей. Попавшая под санкции компания просит у правительства снизить тарифы уже с 1 июля. Об этом 15 июня сообщило издание "Коммерсант".

В частности, структура Дерипаски хотела бы избавиться от 8-процентной надбавки к тарифу на экспортные перевозки сплавов, катанки и проката, а также снизить плату за провоз глинозема Rusal.

Rusal и РЖД отказались от комментирования этой информации. ФАС готова рассмотреть снижение тарифов, если поступит указание от правительства.

Это не первая компания, которая просит поддержки у российских властей из-за санкций. Так, En+, оказавшаяся под санкциями из-за Дерипаски, попросила о послаблениях в конце мая.