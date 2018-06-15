Rusal Дерипаски просит льгот у правительства
Компания Олега Дерипаски US Rusal, которая попала под санкции США в начале апреля, попросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева отменить экспортную надбавку и снизить тарифы на перевозку продукции.
Rusal оценивает свои траты на перевозку сырья и готовой продукции в 24 миллиарда рублей. Попавшая под санкции компания просит у правительства снизить тарифы уже с 1 июля. Об этом 15 июня сообщило издание "Коммерсант".
В частности, структура Дерипаски хотела бы избавиться от 8-процентной надбавки к тарифу на экспортные перевозки сплавов, катанки и проката, а также снизить плату за провоз глинозема Rusal.
Rusal и РЖД отказались от комментирования этой информации. ФАС готова рассмотреть снижение тарифов, если поступит указание от правительства.
Это не первая компания, которая просит поддержки у российских властей из-за санкций. Так, En+, оказавшаяся под санкциями из-за Дерипаски, попросила о послаблениях в конце мая.
Справка:
Серьезные экономические трудности начались у олигарха Олега Дерипаски 6 апреля, когда Минфин США внес его самого и его компанию Rusal в очередной санкционный список. За первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. В Вашингтоне заявили, что могут рассмотреть снятие ограничений с Rusal, если Дерипаска потеряет контроль над компанией. Сокращение его доли в En+ и готовность уйти из совета директоров достаточным не сочли.