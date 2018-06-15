Количество банкротов в стране побило исторический рекорд

Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За первый квартал этого года число потенциальных банкротов возросло на 6%. Лидерами по числу банкротств стали Москва, где несостоятельными признаны 757 граждан (+81% к первому кварталу 2017 года), Московская область — 552 банкрота (+51%), Башкортостан — 431 человек (+119%), Санкт-Петербург — 440 банкротов (+50%). Для многих людей единственным выходом из сложившийся ситуации является обращение в юридическую компанию ООО «Современная Защита».

Сегодня процедура банкротства – это единственный законный инструмент освобождения граждан от долговых обязательств. Не стоит бояться стереотипов. «Клейма» банкрота не существует. Во всем мире уже десятки лет данная процедура является цивилизованным способом финансовой реабилитации людей. Многие знаменитые люди, такие как Дональд Трамп, прошли через банкротство и это не помешало им достичь успеха.

К сожалению, последствием кризиса является рост числа потенциальных банкротов. В настоящий момент по статистическим данным Объединенного Кредитного Бюро более 700 тысяч человек являются потенциальными банкротами, имея просрочку более 90 дней и общую сумму долгов свыше 500 тысяч рублей. Поэтому чрезвычайно важно помимо наличия законной возможности должника списать свои долги, научиться финансовой грамотности, чтобы впоследствии снова не оказаться в кредитном рабстве.

Подробнее о банкротстве ранее уже писала «Фонтанка» в большом подробном материале https://www.fontanka.ru/2018/03/26/097/