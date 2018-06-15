В колонию к Сенцову приехала уполномоченный по правам человека Украины

В ямальскую колонию, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, прибыла уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она уже успела встретиться с руководством исправительного учреждения.

«Встреча прошла, но пока безрезультатно», — цитирует Денисову утром 15 июня РБК.

«Мы переговорили, они сказали, что у них пока нет никаких решений, теперь мы ждем каких-то действий со стороны Российской Федерации», — подчеркнула омбудсмен.

Она также добавила, что пока не видела самого Сенцова, который уже четыре недели голодает.