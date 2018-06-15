В колонию к Сенцову приехала уполномоченный по правам человека Украины
В ямальскую колонию, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, прибыла уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она уже успела встретиться с руководством исправительного учреждения.
«Встреча прошла, но пока безрезультатно», — цитирует Денисову утром 15 июня РБК.
«Мы переговорили, они сказали, что у них пока нет никаких решений, теперь мы ждем каких-то действий со стороны Российской Федерации», — подчеркнула омбудсмен.
Она также добавила, что пока не видела самого Сенцова, который уже четыре недели голодает.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.
В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время «прямой линии», заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова.
Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.