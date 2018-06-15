Собираемся в путешествие с экспертами компании КЕЙ

Путешествия бывают разными – кто-то любит ходить в походы, кто-то предпочитает экстрим-туры, кто-то отдых в отеле, а для кого-то путешествие и вовсе спряжено с работой. Эксперты компании КЕЙ собрали для Вас список необходимой техники, которую стоит брать с собой в путешествие.

Собираемся в поход

Поход – это возможность окунуться в дикую природу и проверить собственные возможности вдали от цивилизации. Чтобы обеспечить себе нормальные условия для существования и связи мы рекомендуем заранее обзавестись следующими важными вещами:

Фонарик. Он может быть налобным или ручным – все зависит от специфики Вашего похода.

Он может быть налобным или ручным – все зависит от специфики Вашего похода. Смартфон. Лучше обращать внимание на модели с мощными аккумуляторами и защищенным корпусом. Их не нужно будет часто заряжать и при падении такой смартфон не разлетится на кусочки.

Лучше обращать внимание на модели с мощными аккумуляторами и защищенным корпусом. Их не нужно будет часто заряжать и при падении такой смартфон не разлетится на кусочки. Навигатор. Это устройство поможет Вам ориентироваться на местности и при необходимости добраться в определенную точку.

Это устройство поможет Вам ориентироваться на местности и при необходимости добраться в определенную точку. Внешний аккумулятор. Наверное, самый важный Ваш спутник в походе – с его помощью можно подзарядить практически любое устройства.

Все эти устройства помогут Вам сделать Ваш отдых безопаснее и комфортнее.

Едем в экстрим-тур

Что самое главное в экстремальных видах спорта? Конечно, впечатления! Поэтому, чтобы они надолго остались в Вашей памяти, обязательно возьмите с собой экшн-камеру. Это компактное устройство позволит Вам запечатлеть самые запоминающиеся моменты и в сочетании с разнообразными креплениями обеспечит максимальную свободу движений.

Собираемся на отдых или в командировку с экспертами КЕЙ

Отдых в отеле или командировка являются наиболее спокойным видом путешествий, но и тут без подготовки не обойтись. Захватите с собой портативный утюг, мини-фен или отпариватель. Такие устройства быстро позволят привести себя в порядок и подготовиться к выходу в люди или очередной деловой встрече.

Если планируется вечерний отдых с друзьями или коллегами, можно взять с собой портативную колонку, а для защиты от насекомых на природе или пляже – отпугиватель насекомых.