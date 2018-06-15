Глава Кузбасса опроверг захват заложников в Новокузнецке, назвав ЧП бытовым убийством

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства женщины в Новокузнецке. Власти региона опровергают ранее опубликованную информацию о захвате заложников.

Как сообщает СК, 46-летний житель Новокузнецка около полудня 15 июня (8 утра по Москве) пришёл к офису страховой компании, где работала его бывшая супруга. На улице он убил ее, выстрелив из ружья. Вскоре его самого нашли с огнестрельным ранением, которое оказалось смертельным.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Напомним, ранее местные СМИ сообщали о захвате в офисе на улице Павловского заложников. Якобы сибиряк остался недоволен тарифами страховщиков. Эту информацию в Facebook опроверг врио Кемеровской области Сергей Цивилев. «Никакого захвата заложников нет и не было. Жизни и здоровью других людей сейчас ничего не угрожает», – написал чиновник.