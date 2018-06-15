Петербургские депутаты просят Уставный суд проверить закон о тишине

Депутаты петербургского ЗакСа Михаил Амосов («Яблоко»), Александр Рассудов (КПРФ), Олег Капитанов (ЛДПР), Максим Резник и Сергей Трохманенко («Партия Роста») обратились в Уставный суд с просьбой проверить статью 8 административного закона города, которая регламентирует тишину в выходные, праздничные дни и ночное время. Как считают парламентарии, запрет не работает должным образом.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, в запросе в Уставный суд говорится: протоколы о нарушении так называемой статьи о тишине составляются комитетом по законности и правопорядку. При этом сами чиновники на место происшествия не выезжают, за них это делает полиция, после чего передает материалы проверки для составления протоколов в комитет. Как утверждают депутаты, сама конструкция построена таким образом, что, пока документы гуляют между полицией, чиновниками и мировым судебным участком, срок привлечения к ответственности истекает.

Парламентарии также обращают внимание на то, что, согласно Уставу, они имеют право на парламентский контроль законов Санкт-Петербурга, но так как к исполнению данной статьи привлечен федеральный орган власти, то их надзорные функции оказываются ограничены. На этом основании депутаты просят признать недействительным закон о тишине.