Нестандартные планировки квартир становятся популярнее

Еще
15:05 15.06.2018
Пришлите свою новость!
15:05
Смольный снес три летних кафе и десять лотков и автолавок в центре Петербурга
15:00
Лидер «Коррозии металла» собрался в мэры Москвы, чтобы колонизировать Марс
14:56
Семак определился с помощниками в «Зените»
14:52
Из-за конфликта единороссов Горизбирком снял с поста председателя ТИК Невского района
14:48
Песков объяснил, почему Путин передумал не повышать пенсионный возраст: Это было 13 лет назад
14:44
Перед ЧМ Роскачество изучило приложения для каршеринга: плохих нет
14:35
Метро Петербурга продлит работу до двух ночи из-за матча Россия - Египет
14:24
Дома возле стройки у Литейного моста обзавелись протестным баннером
14:16
В Петербурге у браконьеров отберут краснокнижных животных
14:12
Путин и Си Цзиньпин поговорили о КНДР
14:03
Совершивший теракт в Финляндии беженец приговорен к пожизненному заключению
13:56
В Петербурге умер старейший археолог мира Василий Любин
13:46
Ростовский ТЦ, «расплавивший» Lexus, отказался отвечать за солнечный зайчик
13:42
Из Малой Невы выловили безрукого утопленника
13:38
Банк России не опустил ключевую ставку
13:30
Россиянин получил 4,5 года тюрьмы за прописку в квартире 200 мигрантов
13:26
Землю вокруг СКК раздадут под застройку без конкурса
13:21
Курс евро упал на рубль
13:20
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
13:08
В Петербург на выходных заглянет лето
13:00
Кому дольше ждать пенсии?
12:53
Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами
12:50
Австрия намерена создать антимигрантскую ось Европы
12:45
«Фольксваген» вернёт на российский рынок «Гольф»
12:40
Телекомпания Fox извинилась за средний палец Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018
12:35
Головиным заинтересовалась "Барселона"
12:29
Доходы парламентских партий РФ оказались рекордно зависимыми от бюджета
12:11
«Силовые машины» начнут выпускать электродвигатели для атомных станций
12:06
УФАС заподозрило поставщиков питания в школы в картельном сговоре
12:01
Дональд Трамп готов к торговой войне с Китаем
11:55
Безруков под волынку спел про «сплюнуть кровью»
11:50
Бывало и лучше. Рейтинг “Прямой линии с Владимиром Путиным” снизился
11:43
Справедливороссы и МЧС предлагают снизить налог на гидроциклы
11:34
Макрон предложил Европе общаться по-французски
11:23
Rusal Дерипаски просит льгот у правительства
11:10
В колонию к Сенцову приехала уполномоченный по правам человека Украины
10:53
Глава Кузбасса опроверг захват заложников в Новокузнецке, назвав ЧП бытовым убийством
10:46
Петербургские депутаты просят Уставный суд проверить закон о тишине
10:34
Петербургского оппозиционера поместили на месяц в стационар для психиатрической экспертизы
10:30
Свет на Касимовскую вернули
10:26
Дороги Петербурга свободнее обычного, но только не на Петроградской стороне
10:24
Россиянин незаконно перешел границу и попросил убежища в Финляндии
10:19
Житель Новокузнецка стрелял в жену и захватил заложников
10:05
Украина вынуждена показывать чемпионат мира в России
10:00
На Касимовской девять домов остались без света
09:35
Фан-зону на Конюшенной в первый день ЧМ-2018 посетили 67 тысяч человек
09:22
Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге
09:17
Шнуров про повышение пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта
08:58
СМИ: Козак продолжит курировать помощь Донбассу
08:39
Китайцев задержали в фан-зоне на Конюшенной за попытку поснимать с беспилотника
08:33
Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО
08:14
Сборную Саудовской Аравии накажут за разгромный проигрыш россиянам
01:54
Спектакль о Бродском представят в театре им. Ленсовета
01:31
«Эрарту» наполнят звуки тувинских гор и степей
01:18
В саду Фонтанного дома покажут кинопортреты Алисы Фрейндлих и Айседоры Дункан
01:01
«Уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0»: лидер группы «Чайф» обновил свою песню
00:21
Аварийная посадка самолета в аэропорту Киева попала на видео
00:12
Американские эксперты признали российские подлодки самыми опасными в мире
00:05
Сергей Шнуров признан знаменитым человеком Петербурга
14/06
Кадыров о победе на ЧМ-2018: Слепаков напишет новую песню про сборную
14/06
СМИ: Фирма Пригожина через суд хочет получить доступ к материалам «российского дела»
14/06
Европарламент призвал к продлению санкций и потребовал от России освободить Сенцова
14/06
Медведев с Сечиным обсудили цены на нефть
14/06
Таксисты показали визитерам гей-клуба на Думской любовь по-русски
14/06
Главу Серпуховского района Подмосковья, который жаловался Путину, арестовали
14/06
Черчесов после победы сборной: Если кто-то «надел корону», то мы постараемся ее сбить
14/06
FIFA выбрала лучшего игрока матча Россия-Саудовская Аравия
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
15.06.2018 10:15

Нестандартные планировки квартир становятся популярнее

За последние несколько лет предложение на первичном рынке недвижимости значительно изменилось. Раньше квартиры нестандартных планировок были представлены только в высоком сегменте, сегодня же найти уникальный вариант можно в доме комфорт- или бизнес-класса по привлекательной цене.
Нестандартные планировки квартир становятся популярнее
Setl City

Так что, если привычные решения не для вас, присмотритесь к нестандартным форматам – квартирам с террасами, каминами и высокими потолками.

Квартира с террасой

Setl City
Setl City

Пространство для свободы

На отдыхе у моря или в европейском городе со старинной архитектурой, мы часто выбираем апартаменты с террасой, чтобы каждый день наслаждаться видами из окна. Любоваться панорамами, завтракать на свежем воздухе, кутаться в пледы прохладными вечерами – все, что мы любим, доступно и в повседневной жизни. Вот почему квартиры с выходом на собственную террасу так востребованы. Это больше, чем просто оригинальная планировка.

Наиболее привлекательные по стоимости квартиры с террасами представлены в жилом квартале бизнес-класса «Палацио» от Setl City. Он возводится в исторической части Васильевского острова, на пересечении Косой и 25-й линий. Состоит «Палацио» из нескольких домов высотой 10 этажей, вплотную примыкающих друг к другу. С террасой можно приобрести как удобную двухкомнатную квартиру, так и трех- или четырехкомнатную популярного евроформата.

Эксклюзивные квартиры с террасами представлены в готовых жилых комплексах премиум-класса от Setl City. Например, с террасы пентхауса в квартале Riverside на Ушаковской набережной открываются захватывающие виды на Большую и Малую Невки, парки Каменного острова, мосты, набережные. Другой жилой комплекс, Stockholm, расположен напротив Елагина острова. Здесь можно приобрести квартиру с видом на парк, спокойное течение Большой Невки и неповторимые закаты над Финским заливом.

Квартиры High Flat*

Setl City
Setl City

Большие виды на Петербург

Если вы когда-либо жили в домах «старого фонда» в историческом центре Петербурга или сталинских домах Московского района, то навсегда запомнили высокие потолки и большие окна. К ощущению свободы и множеству света быстро привыкаешь. В современных жилых комплексах тоже представлены такие квартиры и не только в премиальном сегменте. В жилых комплексах Setl City классика, ценимая во все времена, и современные тренды грамотно объединены в планировках High Flat*. Квартиры, расположенные на последнем этаже, отличаются от стандартных планировок увеличенным оконным проемом и высокими потолками до 3 м. Пространства и света больше, а виды прекраснее.

Самые интересные виды открываются из окон квартир High Flat* в жилом комплексе «МореОкеан», который возводится в Приморском районе, всего в 10 минутах езды от Финского залива и парка 300-летия Петербурга, а также «Невские паруса», расположенном на уникальном береговом выступе Невы. Нева и город – в Петербурге на это можно смотреть бесконечно.

Квартиры с саунами и каминами

Setl City
Setl City

Загородный уют в своей квартире

Бывает такое чувство, когда хочется все бросить и сбежать из города. Летом – от влажной питерской жары ближе к заливу, осенью и зимой – от сырости или колючего снега в уютный дом греться у камина. Теперь можно успокоить нервы и устроить полноценный отдых, оставаясь при этом в Петербурге. В жилом комплексе «Фортеция. Жизнь на побережье», который компания Setl City возводит в Кронштадте, представлены квартиры с возможностью оборудовать сауну или установить настоящий камин. Такой формат особенно привлекателен, учитывая уникальное местоположение проекта.

«Фортеция» возводится на Тулонской аллее, в одном из красивейших мест Кронштадта, на берегу Финского залива. Здесь будет построено пять корпусов всего по 4 этажа. Из окон практически всех квартир открываются незабываемые виды на воду, город вдали и проплывающие мимо берега прогулочные катера и яхты. Во дворах предусмотрены террасы-солярии, а на первых этажах двух домов – фитнес-клуб и SPA-центр. Все, что создает ощущение настоящей загородной резиденции у моря.

Эксклюзивным продавцом квартир в жилых комплексах Setl City выступает компания «Петербургская Недвижимость».

В июне действуют уникальные условия приобретения – «Квартира сейчас, оплата через 3 года». Первый взнос для оформления рассрочки от застройщика составляет от 30% от стоимости квартиры. На выбор представлены удобные графики расчетов: платежи можно осуществлять ежемесячно или всего один раз в квартал.Узнавайте подробности по телефону 33-55555 и в одном из десяти офисов продаж.

*High Flat – видовые квартиры 

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» -  застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК Riverside  - застройщик ООО "Фаворит", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/riversaid-riverside/declarations  

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stockholm/declarations

ЖК "МореОкеан" -  застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
холдинг «Аквилон Инвест»
15.06.2018 14:05

В Шушарах вышел в продажу новый жилой комплекс формата «все включено»

Компания «Аквилон Инвест» совместно с партнером «Петербургская Недвижимость» начала продажи квартир в I очереди ЖК «All Inclusive»* в Шушарах и одновременно наполнила локацию новым предложением жилья.
pixabay.com
15.06.2018 13:18

Количество банкротов в стране побило исторический рекорд

Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16

Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
Отличная практика
Нестандартные планировки квартир становятся популярнее
ЧМ-2018 как катализатор изменений рынка недвижимости
Индустрия красоты: объекты в Пушкине
«Образцовый квартал 3»: нетиповые новостройки для счастливчиков
«ПСК» продолжает традиции Петербурга. «Твоих оград узор чугунный…»
Италия в вашем доме
Как найти работу мечты и не работать ни дня
Путь мяса и молока от фермера до прилавка запишут QR-кодом на упаковке
Сергей Степанов: потенциал апартаментов еще не до конца раскрыт
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами

Кому дольше ждать пенсии?

Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге

Новости компаний
холдинг «Аквилон Инвест»
15.06.2018 14:05
В Шушарах вышел в продажу новый жилой комплекс формата «все включено»
Компания «Аквилон Инвест» совместно с партнером «Петербургская Недвижимость» начала продажи квартир в I очереди ЖК «All Inclusive»* в Шушарах и одновременно наполнила локацию новым предложением жилья.
pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16
Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»
Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
Setl City
15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
LEGENDA Intelligent Development
15.06.2018 12:08
«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: тест-драйв входных дверей
Одним из основополагающих принципов работы LEGENDA всегда был особый подход к качеству, предполагающий тщательный и бескомпромиссный выбор технологических, инженерных и отделочных решений, которые позволят людям жить «без головной боли» долгие годы
Магазин "Кей"
15.06.2018 11:07
Собираемся в путешествие с экспертами компании КЕЙ
Путешествия бывают разными – кто-то любит ходить в походы, кто-то предпочитает экстрим-туры, кто-то отдых в отеле, а для кого-то путешествие и вовсе спряжено с работой. Эксперты компании КЕЙ собрали для Вас список необходимой техники, которую стоит брать с собой в путешествие
14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
«Петербургская Недвижимость»
14.06.2018 16:35
Снижены ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.06.2018 13:20
Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
С 21 июня 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.