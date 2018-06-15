Нестандартные планировки квартир становятся популярнее

За последние несколько лет предложение на первичном рынке недвижимости значительно изменилось. Раньше квартиры нестандартных планировок были представлены только в высоком сегменте, сегодня же найти уникальный вариант можно в доме комфорт- или бизнес-класса по привлекательной цене.

Так что, если привычные решения не для вас, присмотритесь к нестандартным форматам – квартирам с террасами, каминами и высокими потолками.

Квартира с террасой

Setl City

Пространство для свободы

На отдыхе у моря или в европейском городе со старинной архитектурой, мы часто выбираем апартаменты с террасой, чтобы каждый день наслаждаться видами из окна. Любоваться панорамами, завтракать на свежем воздухе, кутаться в пледы прохладными вечерами – все, что мы любим, доступно и в повседневной жизни. Вот почему квартиры с выходом на собственную террасу так востребованы. Это больше, чем просто оригинальная планировка.

Наиболее привлекательные по стоимости квартиры с террасами представлены в жилом квартале бизнес-класса «Палацио» от Setl City. Он возводится в исторической части Васильевского острова, на пересечении Косой и 25-й линий. Состоит «Палацио» из нескольких домов высотой 10 этажей, вплотную примыкающих друг к другу. С террасой можно приобрести как удобную двухкомнатную квартиру, так и трех- или четырехкомнатную популярного евроформата.

Эксклюзивные квартиры с террасами представлены в готовых жилых комплексах премиум-класса от Setl City. Например, с террасы пентхауса в квартале Riverside на Ушаковской набережной открываются захватывающие виды на Большую и Малую Невки, парки Каменного острова, мосты, набережные. Другой жилой комплекс, Stockholm, расположен напротив Елагина острова. Здесь можно приобрести квартиру с видом на парк, спокойное течение Большой Невки и неповторимые закаты над Финским заливом.

Квартиры High Flat*

Setl City

Большие виды на Петербург

Если вы когда-либо жили в домах «старого фонда» в историческом центре Петербурга или сталинских домах Московского района, то навсегда запомнили высокие потолки и большие окна. К ощущению свободы и множеству света быстро привыкаешь. В современных жилых комплексах тоже представлены такие квартиры и не только в премиальном сегменте. В жилых комплексах Setl City классика, ценимая во все времена, и современные тренды грамотно объединены в планировках High Flat*. Квартиры, расположенные на последнем этаже, отличаются от стандартных планировок увеличенным оконным проемом и высокими потолками до 3 м. Пространства и света больше, а виды прекраснее.

Самые интересные виды открываются из окон квартир High Flat* в жилом комплексе «МореОкеан», который возводится в Приморском районе, всего в 10 минутах езды от Финского залива и парка 300-летия Петербурга, а также «Невские паруса», расположенном на уникальном береговом выступе Невы. Нева и город – в Петербурге на это можно смотреть бесконечно.

Квартиры с саунами и каминами

Setl City

Загородный уют в своей квартире

Бывает такое чувство, когда хочется все бросить и сбежать из города. Летом – от влажной питерской жары ближе к заливу, осенью и зимой – от сырости или колючего снега в уютный дом греться у камина. Теперь можно успокоить нервы и устроить полноценный отдых, оставаясь при этом в Петербурге. В жилом комплексе «Фортеция. Жизнь на побережье», который компания Setl City возводит в Кронштадте, представлены квартиры с возможностью оборудовать сауну или установить настоящий камин. Такой формат особенно привлекателен, учитывая уникальное местоположение проекта.

«Фортеция» возводится на Тулонской аллее, в одном из красивейших мест Кронштадта, на берегу Финского залива. Здесь будет построено пять корпусов всего по 4 этажа. Из окон практически всех квартир открываются незабываемые виды на воду, город вдали и проплывающие мимо берега прогулочные катера и яхты. Во дворах предусмотрены террасы-солярии, а на первых этажах двух домов – фитнес-клуб и SPA-центр. Все, что создает ощущение настоящей загородной резиденции у моря.

Эксклюзивным продавцом квартир в жилых комплексах Setl City выступает компания «Петербургская Недвижимость».

В июне действуют уникальные условия приобретения – «Квартира сейчас, оплата через 3 года». Первый взнос для оформления рассрочки от застройщика составляет от 30% от стоимости квартиры. На выбор представлены удобные графики расчетов: платежи можно осуществлять ежемесячно или всего один раз в квартал.Узнавайте подробности по телефону 33-55555 и в одном из десяти офисов продаж.

*High Flat – видовые квартиры

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК Riverside - застройщик ООО "Фаворит", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК "МореОкеан" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations