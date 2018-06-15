Петербургского оппозиционера поместили на месяц в стационар для психиатрической экспертизы

Стороннику петербургского движения «Весна» Петру Трофимову назначили принудительную психиатрическую экспертизу по уголовному делу, возбуждённому в 2014 году. В течение месяца он будет находиться в стационаре на улице Грибакиных, 11.

Об этом «Фонтанке» 15 июня рассказал правозащитник Динар Идрисов. По его словам, экспертиза назначается на 30 дней, но реальные процедуры могут закончиться раньше, и есть шанс, что активист сможет покинуть медицинское учреждение досрочно. Он также отметил, что сроки давности по уголовному делу не вышли, как об этом ранее заявлял сам Трофимов.

Дело в отношении Трофимова возбудили в 2014 году по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Производство касалось предыдущего места работы оппозиционера, где он якобы не вернул работодателю оборудование для сварочных работ. Активист утверждает, что имущество отдал. Трофимов уже проходил амбулаторную судебно-медицинскую экспертизу, однако утром 14 июня его у дома задержала полиция и направила в стационар.