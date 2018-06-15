Дороги Петербурга свободнее обычного, но только не на Петроградской стороне
На Петроградской стороне утром 15 июня возник транспортный коллапс.
Как предупреждали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в связи с мусульманским праздником окончания поста (Ураза-байрам) закрытие движения по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, по Крестьянскому и Конному переулкам планировалось на три часа, с 7:00 до 10:00 .
Сейчас пробки сохраняются на Каменноостровском проспекте и пересекающих его улицах, в частности на улице Куйбышева и проспекте Медиков, который вместе с Кантемировским вошёл в топ-5 утренних пробок. «Яндекс.Карты» пока маркируют Кронверкский проспект закрытием.
В целом в городе довольно свободно – «жёлтые» 4 балла. Максимальная загруженность дорог утром составила те же 4 балла, что на 1 балл меньше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Наиболее загруженные магистрали утром: Московское шоссе из центра (5 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (4 балла), шоссе Революции – Рябовское шоссе к КАД (4 балла).
На ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (0 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Гражданский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 9:55, Московское шоссе, 6,7 км, от Колпинского шоссе до Павловской улицы. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
- 9:05, улица Академика Крылова, Ушаковский мост, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, 5,6 км, от улицы Савушкина до набережной реки Мойки. Пробка продержалась 20 минут.
- 10:01, Кантемировская улица, Кантемировский мост, проспект Медиков, 3,4 км, от улицы Харченко до Петропавловского моста. Пробка продержалась 50 минут.
- 10:01, Главная улица, Токсовское шоссе, 3,3 км, от улицы Славы до КАД. Пробка продержалась 40 минут.
- 8:39, Заневский проспект, мост Александра Невского, площадь Александра Невского, Невский проспект, 3,2 км, от Новочеркасского проспекта до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.