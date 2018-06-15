Дороги Петербурга свободнее обычного, но только не на Петроградской стороне

На Петроградской стороне утром 15 июня возник транспортный коллапс.

Как предупреждали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в связи с мусульманским праздником окончания поста (Ураза-байрам) закрытие движения по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, по Крестьянскому и Конному переулкам планировалось на три часа, с 7:00 до 10:00 .

Сейчас пробки сохраняются на Каменноостровском проспекте и пересекающих его улицах, в частности на улице Куйбышева и проспекте Медиков, который вместе с Кантемировским вошёл в топ-5 утренних пробок. «Яндекс.Карты» пока маркируют Кронверкский проспект закрытием.

В целом в городе довольно свободно – «жёлтые» 4 балла. Максимальная загруженность дорог утром составила те же 4 балла, что на 1 балл меньше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженные магистрали утром: Московское шоссе из центра (5 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (4 балла), шоссе Революции – Рябовское шоссе к КАД (4 балла).

На ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (0 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Гражданский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: