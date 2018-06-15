Житель Новокузнецка стрелял в жену и захватил заложников

Полиция Новокузнецка Кемеровской области проводит спецоперацию на улице Павловского днем 15 июня. Неизвестный мужчина забаррикадировался с заложниками в офисе страховой компании. По предварительной информации, его не устроил размер страховых выплат.

Захвату офиса, по данным СМИ, предшествовало убийство жены стрелка – причем на улице.

По предварительной версии, мужчина около полудня (8 утра по Москве) пришел в офис за страховыми выплатами, но остался категорически недоволен полученной суммой. Затем он забаррикадировался в здании и, как пишет портал «Ваш город», сначала отстреливался от полиции. Но спустя некоторое время его обнаружили мертвым с огнестрельным ранением на теле.

На месте происшествия находится глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Официального подтверждения стрельбы, убийства и захвата заложников пока не поступало.