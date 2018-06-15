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15.06.2018 10:24

Россиянин незаконно перешел границу и попросил убежища в Финляндии

Гражданину РФ удалось незаметно перейти российско-финскую границу, после чего он попросил политическое убежище в Суоми.

Мужчина перешел государственную границу в Сортавальском районе Карелии вечером 14 июня. Об этом 15-го числа сообщила Пограничная охрана Финляндии. В муниципалитете Китеэ нелегала поймали финские пограничники. Россиянин попросил политического убежища в Суоми. 

Финская пограничная охрана заявила, что начала досудебное расследование незаконного пересечения границы. Российские коллеги поставлены в известность о произошедшем. 

Судьбу перебежчика решит суд. 

 


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