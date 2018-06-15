Россиянин незаконно перешел границу и попросил убежища в Финляндии
Гражданину РФ удалось незаметно перейти российско-финскую границу, после чего он попросил политическое убежище в Суоми.
Мужчина перешел государственную границу в Сортавальском районе Карелии вечером 14 июня. Об этом 15-го числа сообщила Пограничная охрана Финляндии. В муниципалитете Китеэ нелегала поймали финские пограничники. Россиянин попросил политического убежища в Суоми.
Финская пограничная охрана заявила, что начала досудебное расследование незаконного пересечения границы. Российские коллеги поставлены в известность о произошедшем.
Судьбу перебежчика решит суд.