Украина вынуждена показывать чемпионат мира в России

Украинские телеканалы продолжат трансляцию матчей мундиаля, несмотря на недовольство некоторых граждан и политиков, так как исключение из сетки вещания игр первенства в России повлечет серьезные последствия.

Глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания в своем "Фейсбуке" заявил, что телеканалы НТН и «Интер» будут показывать игры Чемпионата мира-2018, так как в противном случае украинское ТВ останется без трансляции следующего мундиаля, в Катаре в 2022 году.

Изменение сетки вещания путем удаления оттуда игр в России грозит украинским телевизионщикам еще и долгами перед Европейским союзом вещателей.

Напомним, что запрет показа мундиаля обсуждался в Верховной раде Украины, но депутаты так и не смогли принять окончательное решение. При этом соседняя страна все-таки отказалась от квоты на приобретение билетов и не стала отправлять спортивных корреспондентов на первенство в России.