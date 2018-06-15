На Касимовской девять домов остались без света
Нарушение на кабельной линии оставило без электричества девять домов во Фрунзенском районе Петербурга утром 15 июня. На месте работает аварийная бригада «Ленэнерго».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании ПАО «Ленэнерго», утро без электричества нескольким сотням горожан пришлось провести из-за технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. Без света остались девять зданий на Касимовской улице неподалеку от станции метро «Волковская». «Специалисты компании оперативно прибыли на место, обнаружили место отключения и приступили к восстановительным работам. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», – уверяют в «Ленэнерго».