Еще
11:28 15.06.2018
Пришлите свою новость!
11:23
Rusal Дерипаски просит льгот у правительства
11:10
В колонию к Сенцову приехала уполномоченный по правам человека Украины
10:53
Глава Кузбасса опроверг захват заложников в Новокузнецке, назвав ЧП бытовым убийством
10:46
Петербургские депутаты просят Уставный суд проверить закон о тишине
10:34
Петербургского оппозиционера поместили на месяц в стационар для психиатрической экспертизы
10:30
Свет на Касимовскую вернули
10:26
Дороги Петербурга свободнее обычного, но только не на Петроградской стороне
10:24
Россиянин незаконно перешел границу и попросил убежища в Финляндии
10:19
Житель Новокузнецка стрелял в жену и захватил заложников
10:05
Украина вынуждена показывать чемпионат мира в России
10:00
На Касимовской девять домов остались без света
09:35
Фан-зону на Конюшенной в первый день ЧМ-2018 посетили 67 тысяч человек
09:22
Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге
09:17
Шнуров про повышение пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта
08:58
СМИ: Козак продолжит курировать помощь Донбассу
08:39
Китайцев задержали в фан-зоне на Конюшенной за попытку поснимать с беспилотника
08:33
Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО
08:14
Сборную Саудовской Аравии накажут за разгромный проигрыш россиянам
01:54
Спектакль о Бродском представят в театре им. Ленсовета
01:31
«Эрарту» наполнят звуки тувинских гор и степей
01:18
В саду Фонтанного дома покажут кинопортреты Алисы Фрейндлих и Айседоры Дункан
01:01
«Уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0»: лидер группы «Чайф» обновил свою песню
00:21
Аварийная посадка самолета в аэропорту Киева попала на видео
00:12
Американские эксперты признали российские подлодки самыми опасными в мире
00:05
Сергей Шнуров признан знаменитым человеком Петербурга
14/06
Кадыров о победе на ЧМ-2018: Слепаков напишет новую песню про сборную
14/06
СМИ: Фирма Пригожина через суд хочет получить доступ к материалам «российского дела»
14/06
Европарламент призвал к продлению санкций и потребовал от России освободить Сенцова
14/06
Медведев с Сечиным обсудили цены на нефть
14/06
Таксисты показали визитерам гей-клуба на Думской любовь по-русски
14/06
Главу Серпуховского района Подмосковья, который жаловался Путину, арестовали
14/06
Черчесов после победы сборной: Если кто-то «надел корону», то мы постараемся ее сбить
14/06
FIFA выбрала лучшего игрока матча Россия-Саудовская Аравия
14/06
Шестуна обвинили в превышении должностных полномочий, тот ответил - «все фальшь»
14/06
Госдеп обвиняет Россию в гибели мирных жителей при авиаударе по Сирии
14/06
Болельщики Марокко, Ирана и России поспорили на Невском, кто больше рад за нашу сборную
14/06
СМИ: Трамп на G7 объяснил, почему Крым – российский
14/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 июня
14/06
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию
14/06
Петербуржцы могут проголосовать за облик сада Бенуа
14/06
Стартовый матч сборной России на мундиале посетило 78 тысяч зрителей
14/06
Дзюба забивает за сборную России
14/06
Вход в фан-зону в Петербурге закрыли из-за её переполненности
14/06
Сборная России рассказала о травме Дзагоева
14/06
Греция под давлением кредиторов снижает пенсии и повышает налоги
14/06
Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву
14/06
Черышев забил саудитам второй гол
14/06
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой о действиях в Сирии
14/06
Четыре ребенка пострадали при взрыве автомобиля в Киеве
14/06
Россия повела в счете в матче-открытии мундиаля
14/06
Певец Робби Уильямс показал средний палец во время открытия ЧМ-2018
14/06
Путин открыл мундиаль: Добро пожаловать в Россию!
14/06
Половина безработных в России – молодежь
14/06
Болельщики жалуются на огромную очередь перед фан-зоной в Петербурге
14/06
Голикова разъяснила, кто и в каком возрасте будет отправляться на пенсию
14/06
Выпускника МГУ двинули в новые премьеры Грузии
14/06
В Госдуме назвали место и время прощания с Говорухиным
14/06
Интернет-омбудсмен: Telegram технически может передать часть ключей шифрования
14/06
Первая игра ЧМ-2018 в Петербурге закроет дороги в трех районах города
14/06
Резервы России за неделю выросли на 2,5 млрд долларов
14/06
В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда орлана
14/06
Зенитовец Жирков сыграет в матче-открытии мундиаля с первых минут
14/06
В Петербурге можно будет получить украинскую визу
14/06
Министра сельского хозяйства Оренбургской области подозревают в хищении 100 млн
14/06
На Красной площади задержан британский ЛГБТ-активист с плакатом в поддержку геев Чечни
14/06
Следком Москвы спел футболистам России: «В единстве и вере — славянская правда»
14/06
Ибрагимович: Россия выиграет мундиаль
14/06
По делу братьев Магомедовых суд арестовал акции 13 компаний
14/06
Путин выразил соболезнования Галине Говорухиной
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
15.06.2018 10:00

На Касимовской девять домов остались без света

Нарушение на кабельной линии оставило без электричества девять домов во Фрунзенском районе Петербурга утром 15 июня. На месте работает аварийная бригада «Ленэнерго». 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании ПАО «Ленэнерго», утро без электричества нескольким сотням горожан пришлось провести из-за технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. Без света остались девять зданий на Касимовской улице неподалеку от станции метро «Волковская». «Специалисты компании оперативно прибыли на место, обнаружили место отключения и приступили к восстановительным работам. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», – уверяют в «Ленэнерго».

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава Кузбасса опроверг захват заложников в Новокузнецке, назвав ЧП бытовым убийством
Житель Новокузнецка стрелял в жену и захватил заложников
На Касимовской девять домов остались без света
Китайцев задержали в фан-зоне на Конюшенной за попытку поснимать с беспилотника
Аварийная посадка самолета в аэропорту Киева попала на видео
СМИ: Фирма Пригожина через суд хочет получить доступ к материалам «российского дела»
Таксисты показали визитерам гей-клуба на Думской любовь по-русски
Главу Серпуховского района Подмосковья, который жаловался Путину, арестовали
Шестуна обвинили в превышении должностных полномочий, тот ответил - «все фальшь»
Госдеп обвиняет Россию в гибели мирных жителей при авиаударе по Сирии
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Арестован за незаконный арест
На белом катере к такой-то матери
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге

На Невском ликуют все!

Путин открыл мундиаль: Добро пожаловать в Россию!

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.