Фан-зону на Конюшенной в первый день ЧМ-2018 посетили 67 тысяч человек

Почти 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в Петербурге в первый день Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-офисе фестиваля утром 15 июня.

«Общая посещаемость фан-зоны за день (по состоянию на 23:00) составляет 66 800 чел.», – отметили там.

Максимальная единовременная вместимость фан-зоны в период трансляции матча Россия – Саудовская Аравия составила около 12 500 человек. В связи с тем, что площадка на Конюшенной площади не смогла вместить всех желающих, с 18.20 до 20.00 все входные КПП были перекрыты.

Напомним, огромные очереди в фан-зону выстроились еще до матча Россия – Саудовская Аравия. Как сообщали очевидцы, люди стояли по часу, чтобы попасть на Конюшенную. Многие разворачивались и уходили.