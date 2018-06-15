Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге

В утренней молитве возле соборной мечети на Кронверкском проспекте кроме мусульман из Петербурга и трудовых мигрантов приняли участие и верующие гости мундиаля из Ирана и Марокко.

Ураза-байрам начался богослужением ранним утром 15 июня в соборной мечети у станции метро «Горьковская» и возле нее. Мусульман в этом году в Петербурге было больше, к горожанам присоединились футбольные фанаты, которые после молитвы не отказались от фото с местными верующими. В своей проповеди имам обратил внимание на количество гибнущих в горячий точках приверженцев ислама и напомнил, что самое важное — человеческая жизнь.

Для горожан, Ураза-байрам не отмечающих, день начался с пробок. Читатели «Фонтанки» отметили неаккуратность водителей на Петроградской стороне.

«Заблокированы дороги автомобилями у домика Петра I, машины брошены на всю проезжую часть, ни въехать, ни выехать», – сетуют горожане.

Как ранее писала «Фонтанка», на время молитвы был перекрыт Кронверкский проспект, после окончания богослужения ненадолго остановилось движение и на Каменноостровском.