Болельщики из Ирана и Марокко отпраздновали Ураза-байрам в Петербурге
Ураза-байрам начался богослужением ранним утром 15 июня в соборной мечети у станции метро «Горьковская» и возле нее. Мусульман в этом году в Петербурге было больше, к горожанам присоединились футбольные фанаты, которые после молитвы не отказались от фото с местными верующими. В своей проповеди имам обратил внимание на количество гибнущих в горячий точках приверженцев ислама и напомнил, что самое важное — человеческая жизнь.
Для горожан, Ураза-байрам не отмечающих, день начался с пробок. Читатели «Фонтанки» отметили неаккуратность водителей на Петроградской стороне.
«Заблокированы дороги автомобилями у домика Петра I, машины брошены на всю проезжую часть, ни въехать, ни выехать», – сетуют горожане.
Как ранее писала «Фонтанка», на время молитвы был перекрыт Кронверкский проспект, после окончания богослужения ненадолго остановилось движение и на Каменноостровском.
Справка:
Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря. В этот день заканчивается пост, который длился в течение священного месяца рамадан. Ураза-байрам официально является нерабочим днём в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым. В Санкт-Петербурге главное богослужение проходит в Соборной мечети на Кронверкском проспекте. На утреннюю службу приходят десятки тысячи мусульман, живущих в Северной столице.
Напомним, 15 июня в Петербурге пройдет первый матч Чемпионата мира по футболу - 2018, сыграют команды Ирана и Марокко. Игра открытия мундиаля завершилась победой сборной России над командой из Саудовской Аравии со счетом 5:0.