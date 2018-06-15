Шнуров про повышение пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров не остался в стороне от обсуждения самого острого вопроса в России на данный момент – повышения пенсионного возраста – и написал по этому поводу стихи.

Своим мнением Шнур поделился в своем «Инстаграме», где в ночь на 15 июня выложил новое творение. Музыкант и поэт сравнил пенсионный возраст с морковкой «перед осликом, что кружит у колодца». По словам фронтмена «Лениграда»: «...не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе». Шнуров также посетовал на то, что: «Может есть, но я давно не видел. Не во сне, а наяву пенсионера». При этом, несмотря на эфемерность выхода на пенсию, музыкант уверен, что «жизнь прекрасна, хоть не умирай!».

Самому Сергею Шнурову, которому в апреле исполнилось 45, ждать пенсии еще 20 лет.

Напомним, что 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. По его словам, соответствующий законопроект одобрен кабинетом министров. Власть предлагает поднять границу выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.

Мнения по поводу реформы разделились. Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин приветствовал нововведения, заявив, что они выгодны гражданам России. Бывший министр труда и соцразвития России Оксана Дмитриева, в свою очередь, настаивает, что реформа ударит по поколению, которое начинало трудовую биографию в конце 80-х и начале 90-х.