СМИ: Козак продолжит курировать помощь Донбассу
Комиссия по оказанию гуманитарной поддержки Донбассу, созданная в 2014 году, продолжит работу и в новом составе российского правительства. Возглавлять ее будет по-прежнему вице-премьер Дмитрий Козак.
Об этом 15 июня сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в кабмине и Кремле.
«Все остается по-старому», — сказал один из чиновников.
Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатов в новое правительство 18 мая. В обновленной структуре полномочия между вице-премьерами перераспределены — в частности, Козак стал куратором ТЭК, а его полномочия по патронату Крыма, Севастополя и других регионов отошли вице-премьеру Виталию Мутко.
Минувшей осенью СМИ сообщали про совещание под руководством Козака, на котором обсуждался возможный отказ от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.
Справка:
Оказание «гуманитарной поддержки в восстановлении систем жизнеобеспечения пострадавших территорий» было обозначено правительством как одна из основных функций созданной в конце 2014 года межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В комиссию вошли представители всех ведомств на уровне замминистра. Она занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами развития экономики самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Немецкое издание Bild называло структуру «теневым правительством» Донбасса и рассказывало, что структуру работу комиссии курирует ФСБ.