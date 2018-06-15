СМИ: Козак продолжит курировать помощь Донбассу

Комиссия по оказанию гуманитарной поддержки Донбассу, созданная в 2014 году, продолжит работу и в новом составе российского правительства. Возглавлять ее будет по-прежнему вице-премьер Дмитрий Козак.

Об этом 15 июня сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в кабмине и Кремле.

«Все остается по-старому», — сказал один из чиновников.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатов в новое правительство 18 мая. В обновленной структуре полномочия между вице-премьерами перераспределены — в частности, Козак стал куратором ТЭК, а его полномочия по патронату Крыма, Севастополя и других регионов отошли вице-премьеру Виталию Мутко.

Минувшей осенью СМИ сообщали про совещание под руководством Козака, на котором обсуждался возможный отказ от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.