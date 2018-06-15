Китайцев задержали в фан-зоне на Конюшенной за попытку поснимать с беспилотника

Просмотр матча открытия чемпионата мира в Санкт-Петербурге закончился для туристов из Поднебесной общением с российскими правоохранительными органами.

Как стало известно "Фонтанке", два 31-летних уроженца Китая были задержаны полицейскими в фан-зоне мундиаля на Конюшенной площади за использование квадрокоптеров вечером 14 июня. Примерно в 19.30 туристы попытались запечатлеть толпу болельщиков, пришедших посмотреть игру сборной России против Саудовской Аравии, чем и привлекли внимание стражей порядка.

Китайских граждан попросили написать объяснительную в присутствии переводчика. После установления личностей их отпустили.

Напомним, что с 1 июня по 17 июля в Петербурге действует запрет на использование гражданских беспилотников. В закрытую зону попала территория в 110 км от от шпиля Адмиралтейства, куда входит и фан-зона на Конюшенной площади. Про другие запреты во время мундилая читайте в памятке "Фонтанки".