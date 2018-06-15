Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО

Центробанк РФ опубликовал постановление о новых тарифах ОСАГО с 1 января 2019 года. Пока это только проект, но, судя по всему, он будет утвержден советом директоров регулятора.

Документ появился на официальном сайте ЦБ вечером 14 июня. Центральный Банк называет нововведения реформой ОСАГО, потому что изменений ожидается много — кроме предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, документ прописывает порядок их применения страховщиками при определении страховой премии.

Как подчеркивает ЦБ, новшества направлены на «стабилизацию ситуации» на рынке обязательного автострахования. В числе плюсов нового подхода – закрепление страховой истории за каждым водителем (в настоящий момент в ряде случаев человек может иметь один коэффициент бонус-малус (КБМ) как водитель и еще один – как владелец транспортного средства), исключение случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении. Юрлицам будут присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ, что должно упростить проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

Что касается тарифов, то коридор базовых ставок для полиса ОСАГО предлагают расширить вверх и вниз, то есть до 2746-4942 рублей. Сейчас этот коридор — 3432-4118 рублей.

По словам экспертов, фактически предложения Центробанка повлекут за собой рост максимальной стоимости ОСАГО на 20%. Выиграют только мотоциклисты и владельцы мотороллеров: для них верхняя граница тарифного коридора для них снижена на 10,9%, то есть до 1407 рублей. Окажутся в плюсе и юридические лица: для их легковых машин максимальная цена полиса падает на 5,7%.

Подробнее о реформе ОСАГО читайте в тексте "Фонтанки".