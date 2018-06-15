Сборную Саудовской Аравии накажут за разгромный проигрыш россиянам

Игроков сборной Саудовской Аравии накажут за разгромный проигрыш в матче открытия Чемпионата мира-2018. Футболистов ждут дисциплинарные взыскания, пообещал глава национальной Федерации футбола Адель Иззат.

Как сообщает 15 июня РБК, спортивная организация, да и вся страна огорчены результатом игры 5:0 в пользу россиян.

«Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки», — считает Иззат.

По его словам, игрокам ставили задачу — преодолеть страх в игре с сильными командами на их территории.

Среди тех, кого накажут за провальную игру – вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Усама Хавсави и нападающий Мохаммад Аль-Сахлави.

Напомним, в «Лужниках» во время игры находился саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Вместе с ним в VIP-ложе за поединком наблюдали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. Несмотря на поражение национальной сборной, принц не выглядел расстроенным.

Cборная Саудовской Аравии на первом матче мундиаля 14 июня не смогла открыть счет. Россияне же забили 5 голов. Один из них на счету зенитовца Артема Дзюбы, который сейчас на правах аренды играет в тульском «Арсенале».