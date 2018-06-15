«Уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0»: лидер группы «Чайф» обновил свою песню
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы российской сборной в матче открытия чемпионата мира по футболу спел новый вариант своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0».
«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия — пять-ноль», – пропел Шахрин и выложил видео в официальном Instagram группы. По его словам, за матчем он следил по телевизору и буквально в экран просил: «Ну, пятую давайте, пятую».
«Молодцы. Порадовали старца», поблагодарил он игроков, забивших на первом матче чемпионата пять голов в ворота сборной Саудовской Аравии.
Отметим, музыкального привета, но уже от Семёна Слепакова, ждет глава Чечни Рамзан Кадыров. По сюжету первой песни он отказался тренировать команду после первого проигрыша.
Песня «Аргентина — Ямайка 5:0» группы «Чайф» вошла в альбом «Шекогали» 1999 года и посвящена поражению сборной Ямайки на чемпионате мира по футболу 1998 года.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.