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15.06.2018 00:12

Американские эксперты признали российские подлодки самыми опасными в мире

Американское издание The National Interest 14 июня опубликовало топ-5 самых опасных в мире субмарин. В него вошли три российские подлодки. 

На первое место американцы все же поставили свою субмарину класса «Огайо», которая оснащена 24 межконтинентальными баллистическими ракетами системы «Трайдент». На второе — подлодку класса «Колумбия» (16 таких же ракет).

Однако три остальных места достались российским ВМС. Одной из лучших в мире в США признали атомную подводную лодку четвертого поколения проекта 955 «Борей» (несет 16 баллистических ракет «Булава» с дальностью поражения до 8 тыс. км). 

Также в рейтинг попала АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин» (несет 16 жидкостных трехступенчатых ракет «Синева»). В The National Interest особо подчеркнули, что подлодка способна вести круговой огонь в любом направлении. Наконец, последней в список вошла многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень» (несет 32 крылатые ракеты «Калибр», способны доставлять ядерные боеголовки на 2,5 тыс. км).


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14.06.2018 10:18

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14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
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«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
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