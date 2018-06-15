Американские эксперты признали российские подлодки самыми опасными в мире

Американское издание The National Interest 14 июня опубликовало топ-5 самых опасных в мире субмарин. В него вошли три российские подлодки.

На первое место американцы все же поставили свою субмарину класса «Огайо», которая оснащена 24 межконтинентальными баллистическими ракетами системы «Трайдент». На второе — подлодку класса «Колумбия» (16 таких же ракет).

Однако три остальных места достались российским ВМС. Одной из лучших в мире в США признали атомную подводную лодку четвертого поколения проекта 955 «Борей» (несет 16 баллистических ракет «Булава» с дальностью поражения до 8 тыс. км).

Также в рейтинг попала АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин» (несет 16 жидкостных трехступенчатых ракет «Синева»). В The National Interest особо подчеркнули, что подлодка способна вести круговой огонь в любом направлении. Наконец, последней в список вошла многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень» (несет 32 крылатые ракеты «Калибр», способны доставлять ядерные боеголовки на 2,5 тыс. км).