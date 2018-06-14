Кадыров о победе на ЧМ-2018: Слепаков напишет новую песню про сборную

После победы сборной России по футболу над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира в Москве 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров уверился в силе национальной команды.

В своем телеграм-канале он написал: «Впереди ещё матчи и наша сборная должна выиграть. А Семён Слепаков напишет новую песню». Так он прокомментировал запись главы Матч ТВ Тины Канделаки, которая ранее выложила совместное фото с Кадыровым сообщила: «Прав был Слепаков, а ведь @Rkadyrov_95 («ник» главы Чечни в Telegram – прим. ред.) ещё и до раздевалки не доходил».

Напомним, Семен Слепаков записал песню, посвященную ЧМ-2018, в которой в шутку посоветовал назначить Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу. По сюжету песни, глава Чечни ставит перед футболистами задачу дойти до финала, но после первого проигрыша Кадыров отказывается тренировать команду. Главе Чечни песня понравилась, хотя и не устроило, что сборная под его руководством проиграла. Рамзан Кадыров считает, что после первой победы на турнире Слепакову пора писать новую песню.