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14.06.2018 23:22

СМИ: Фирма Пригожина через суд хочет получить доступ к материалам «российского дела»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер попросил суд защитить данные по делу о вмешательстве России в американские выборы. Юристы Concord Management назвали такие тотальные санкции истерией. 

Как пишет агентство Bloomberg 14 июня, команда Concord Management бизнесмена Евгения Пригожина полагает, что своим ходатайством Мюллер пытается в ускоренном порядке добиться согласия суда. По их мнению, запрет кому-либо из обвиняемых по делу, в том числе и самому Пригожину, знакомиться с документами, спецпрокурор аргументирует «ложным законом». 

«Ни одно рассмотренное судом дело никогда не предусматривало защиты такого масштаба для незасекреченных документов», – указывают юристы. В противовес Мюллеру они направили свое ходатайство. Суд рассмотрит его в пятницу, 15 июня, пишет Bloomberg. 

Сам спецпрокурор необходимость жестко ограничить круг лиц, которые могут ознакомиться с материалами дела, обосновал в том числе интересами национальной безопасности. По его мнению, разглашение сведений может не только помешать расследованию, но и снабдить информацией тех, кто стоит за вмешательством в выборы. При этом указано, что Пригожин может получить доступ, но для этого должен предстать перед судом лично. Адвокаты Concord Management назвали такое беспокойство истеричным. 

Отмечается, что пока Concord Management, пусть и без Пригожина, единственная фирма из трех компаний и 13 человек, которая предстала перед судом. Причастность к так называемой «фабрике троллей» представители Concord Management отрицают. 

Ранее президент России Владимир Путин назвал смехотворной возможность ресторатора или частной фирмы повлиять на американские выборы. При этом всю деятельность Евгения Пригожина он считает его личным делом. 

Справка:

Напомним, 15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее, 16 февраля, американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.


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