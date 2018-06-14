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14.06.2018 23:16

Европарламент призвал к продлению санкций и потребовал от России освободить Сенцова

Европарламент призвал Евросоюз продлить антироссийские санкции. Соответствующая резолюция опубликована 14 июня на сайте организации.

Документ также требует от России освободить украинского режиссера Сенцова, который отбывает наказание по обвинению в терроризме. За резолюцию проголосовали 485 депутатов, 76 высказались против, еще 66 — воздержались. 

«Европарламент критикует российский закон об иностранных агентах. Парламентариии требуют, чтобы российские власти немедленно и безоговорочно освободили Сенцова и более 70 украинских граждан, незаконно задержанных в России и Крыму», – говорится в тексте резолюции.

Справка:

В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.


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