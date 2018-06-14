Европарламент призвал к продлению санкций и потребовал от России освободить Сенцова

Европарламент призвал Евросоюз продлить антироссийские санкции. Соответствующая резолюция опубликована 14 июня на сайте организации.

Документ также требует от России освободить украинского режиссера Сенцова, который отбывает наказание по обвинению в терроризме. За резолюцию проголосовали 485 депутатов, 76 высказались против, еще 66 — воздержались.

«Европарламент критикует российский закон об иностранных агентах. Парламентариии требуют, чтобы российские власти немедленно и безоговорочно освободили Сенцова и более 70 украинских граждан, незаконно задержанных в России и Крыму», – говорится в тексте резолюции.