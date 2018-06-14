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14.06.2018 22:48

Медведев с Сечиным обсудили цены на нефть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным.

Как сообщает 14 июня пресс-служба Белого дома, во время разговора они обсудили «вопросы функционирования топливного рынка, в  том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин». Также говорили о «крупных текущих и перспективных проектах компании».

Напомним, вице-премьер Дмитрий Козак накануне пообещал не допустить роста цен на бензин до 100 рублей за литр. Владельцы независимых от крупных нефтяных компаний заправок (входят в Независимый топливный центр) 9 июня направили письмо в правительство, в котором предупредили о возможном росте стоимости топлива до 100 рублей за литр. «Роснефть», которую возглавляет Сечин, ранее была недовольна ограничениями, которые вводят для нефтяников, и надеялась на льготы, поскольку компания попала под санкции. На помощь «Новатэку» и «Роснефти» из бюджета может уйти до 50 млрд рублей, писали ранее в СМИ. Обсуждали ли этот вопрос Сечин и Медведев, неизвестно. "Фонтанка" подробно писала о том, какая ситуация сложилась на топливном рынке. 

Справка:

Напомним, что цены на бензин с конца мая выросли на 1,4%, а на дизельное топливо — на 1,2%. В Ленинградской области литр бензина А-95 достиг отметки в 50 рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2018 год в Госдуме заявил, что во втором полугодии надо готовиться к ослаблению рубля и ускорению инфляции из-за роста цен на топливо.

Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%. По данным ВЦИОМ, граждане считают, что бензин дорожает из-за экономической политики РФ и жадности нефтяных компаний.


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