Медведев с Сечиным обсудили цены на нефть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным.

Как сообщает 14 июня пресс-служба Белого дома, во время разговора они обсудили «вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин». Также говорили о «крупных текущих и перспективных проектах компании».

Напомним, вице-премьер Дмитрий Козак накануне пообещал не допустить роста цен на бензин до 100 рублей за литр. Владельцы независимых от крупных нефтяных компаний заправок (входят в Независимый топливный центр) 9 июня направили письмо в правительство, в котором предупредили о возможном росте стоимости топлива до 100 рублей за литр. «Роснефть», которую возглавляет Сечин, ранее была недовольна ограничениями, которые вводят для нефтяников, и надеялась на льготы, поскольку компания попала под санкции. На помощь «Новатэку» и «Роснефти» из бюджета может уйти до 50 млрд рублей, писали ранее в СМИ. Обсуждали ли этот вопрос Сечин и Медведев, неизвестно. "Фонтанка" подробно писала о том, какая ситуация сложилась на топливном рынке.