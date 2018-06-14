Таксисты показали визитерам гей-клуба на Думской любовь по-русски

В Петербурге арестованы подозреваемые в нападении на французов на Васильевском острове. Оказалось, что машину туристы ловили с руки, но тур до больницы вряд ли связан с посещением тематических заведений.

О злоключениях иностранцев в России 14 июня написало английское Metro. Опасность для болельщиков издание продемонстрировало на примере оставшегося без денег в столице британца и француза, который «после гомофобной атаки в Петербурге остался инвалидом». По информации «Фонтанки», полицейским потребовалось меньше суток, чтобы найти водителя черных «Жигулей» и невысокого мужчину в кожаной куртке, которых описали гости из Парижа.

Подозреваемых в грабеже задержали около одиннадцати вечера в день нападения. Одному из них 25 лет, второму вот-вот исполнится 24. Оба родились в Дагестане и на пренебрежении Уголовным кодексом ещё не попадались. Предполагается, что именно они привезли на Васильевский французов, которые закончили барную программу в заведении «Голубая устрица» рядом с Думской. Специфика бара вряд ли вызвала агрессию – на иностранцев напали ближе к гостинице. Однако гостеприимство продемонстрировали так, что один из пассажиров попал в реанимацию, второй остался без наличных и телефона. «Обычный гоп-стоп», – описал подозреваемых источник «Фонтанки» в полиции. Оба подозреваемых арестованы.

Гости чемпионата в Петербурге уже не раз жаловались на исчезнувшие кошельки, документы и сумки. «Фонтанка» напомнила, как жулики ещё полвека назад решали, кого можно обворовывать на международных праздниках.