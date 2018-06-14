Главу Серпуховского района Подмосковья, который жаловался Путину, арестовали

Басманный суд Москвы 14 июня арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 2 месяца. Об этом пишет РБК.

Напомним, Шестуну вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Речь идет о выделении четырех земельных участков с 2008 по 2014 годы. Ущерб следователи оценивают в 62,8 млн рублей. Сам Шестун ранее назвал все обвинения «фальшью». Он обвиняет в преследовании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и влиятельного генерала ФСБ Ивана Ткачева.

Справка:

Напомним, что в апреле 2018 года Александр Шестун опубликовал на YouTube видеообращение к главе государства, в котором пожаловался на давление со стороны губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Серпуховского района утверждал, что Воробьев добивается его отставки. По словам Шестуна, ему якобы также угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом, если он не сложит полномочия. Через несколько дней ФСБ пришла с обысками к замам главы района.