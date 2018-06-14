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Чемпионат мира по футболу 2018
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14.06.2018 22:04

Черчесов после победы сборной: Если кто-то «надел корону», то мы постараемся ее сбить

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что игроки смогли справиться с психологическим давлением и постараются не останавливаться.

Как передают «Ведомости», на послематчевой пресс-конференции Черчесов вечером 14 июня рассказал, что его уже поздравил с победой президент России Владимир Путин. 

«Звонил мне глава страны. Поздравил и просил передать "спасибо" игрокам и так держать дальше», – сказал Черчесов.

«Мы играли, как и раньше – прессинговали, забили со стандарта. Однако, мой коллега (главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци — прим. ред.) не обратил внимания, что мы компактнее, дисциплинированнее и злее играли... Если кто-то "надел корону", то мы постараемся ее сбить», – подчеркнул главный тренер сборной России.

Черчесов уточнил, что у национальной команды сейчас нет основного состава, есть только стартовый: «Кто будет лучше готов, тот и будет играть», – пояснил тренер.

Напомним, сборная России обыграла в матче открытия чемпионата мира 14 июня в Москве команду Саудовской Аравии с результатом 5:0. 


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