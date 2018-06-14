FIFA выбрала лучшего игрока матча Россия-Саудовская Аравия

Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ

Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.