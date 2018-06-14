FIFA выбрала лучшего игрока матча Россия-Саудовская Аравия
Лучшим игроком матча открытия чемпионата мира по футболу признан российский полузащитник Денис Черышев. Итоги голосования на сайте FIFA подведены вечером 14 июня.
Черышев в матче против саудитов вышел на замену и сделал дубль. Причем свой второй гол он забил в добавленное судьей время с подачи Артема Дзюбы. Напомним, сборная России победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. В составе россиян, помимо Черышева, отличились Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.