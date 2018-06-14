Шестуна обвинили в превышении должностных полномочий, тот ответил - «все фальшь»
Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, жаловавшийся Путину на политическое давление, обвинен в превышении должностных полномочий.
Как пишут «Ведомости», следователь на заседании в Басманном суде Москвы 14 июня заявил, что оценивает ущерб от предполагаемых противоправных действий Шестуна в 62 млн рублей. Он уточнил, что, по данным следствия, глава Серпуховского района с 2008 по 2014 годы незаконно передал 4 земельных участка. Шестун ответил на обвинения коротко: «Все фальшь».
Напомним, обыски у чиновника начались 13 июня. Как рассказал «Фонтанке» депутат городского округа Чехов Николай Дижур, Шестуну инкриминируют согласование земельного участка под строительство торгового комплекса в 2008 году.
Справка:
Напомним, что в апреле этого года Александр Шестун опубликовал на YouTube видеообращение к главе государства, в котором пожаловался на давление со стороны губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Серпуховского района утверждал, что Воробьев добивается его отставки. По словам Шестуна, ему якобы также угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом, если он не сложит полномочия. Через несколько дней ФСБ пришла с обысками к замам главы района.