Шестуна обвинили в превышении должностных полномочий, тот ответил - «все фальшь»

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, жаловавшийся Путину на политическое давление, обвинен в превышении должностных полномочий.

Как пишут «Ведомости», следователь на заседании в Басманном суде Москвы 14 июня заявил, что оценивает ущерб от предполагаемых противоправных действий Шестуна в 62 млн рублей. Он уточнил, что, по данным следствия, глава Серпуховского района с 2008 по 2014 годы незаконно передал 4 земельных участка. Шестун ответил на обвинения коротко: «Все фальшь».

Напомним, обыски у чиновника начались 13 июня. Как рассказал «Фонтанке» депутат городского округа Чехов Николай Дижур, Шестуну инкриминируют согласование земельного участка под строительство торгового комплекса в 2008 году.