Госдеп обвиняет Россию в гибели мирных жителей при авиаударе по Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт обвинила Россию в гибели 44 сирийцев при авиаударе по провинции Идлиб. Об этом она написала 14 июня в своем Twitter.

Сам авиаудар, по мнению Госдепа, произошел 7 июня.

«Мы видели сообщения о 44 сирийцах, в том числе о шестерых детях, убитых при российском авиаударе в Зардане. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и его сторонников и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии», — пишет Нойерт.

Напомним, ранее в СМИ писали об этом авиаударе со ссылкой на базирующуюся в Лондоне Сирийскую обсерваторию по правам человека и организацию «Белые каски». При этом в Минобороны РФ отрицали, что российская авиация 7 июня вообще совершала какие бы то ни было налеты в этом районе Сирии. По данным российских военных, в тот день в районе Зардана шли бои между оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар» и террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), стороны применяли тяжелую артиллерию.