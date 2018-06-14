Болельщики Марокко, Ирана и России поспорили на Невском, кто больше рад за нашу сборную

Невский проспект отпраздновал победу сборной России стоя и с песнями, передает корреспондент "Фонтанки".

Тысячи человек остановили пешеходное движение на Невском проспекте, празднуя победу сборной России над сборной Саудовской Аравии. Футбольные болельщики из Марокко, Ирана и России пели, размахивали флагами и пытались перекричать друг друга на главной улице Петербурга. Болельщики из Мексики отмечали победу россиян хоровым исполнением популярных мексиканских песен.

Напомним, что матч-открытие чемпионата мира по футболу в Москве завершился победой россиян над саудитами с разгромным счетом 5:0. В переполненной фан-зоне на Конюшенной площади в Петербурге тысячи фанатов из разных стран — Египта, Австралии, Марокко, Ирана, Мексики — болели за сборную России, пока все болельщики Саудовской Аравии были в Москве в Лужниках.